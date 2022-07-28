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Новости 14:49

Сбивший насмерть в пьяном виде девушку на Невском водитель получил 10 лет колонии

фото ЗакС политика Сбивший насмерть в пьяном виде девушку на Невском водитель получил 10 лет колонии

Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил Сурена Туманова к 10 годам колонии общего режима и 8 млн рублей штрафа в рамках уголовного дела о сбитых на Невском проспекте пешеходах (ч. 4 ст. 264 УК), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что в декабре прошлого года Туманов, управляя автомобилем в пьяном виде, ехал по Невскому проспекту с сильным превышением скорости. Не справившись с управлением, он наехал на регулируемый пешеходный переход, по которому на свой зелёный шли люди. В результате действий Туманова 23-летняя фотограф погибла на месте, а её 26-летний коллега впал в кому.

Примечательно, что 43-летний мужчина нигде не работал и ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

 

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