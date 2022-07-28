Молодым единороссам рассказали о патриотической литературе и поздравили с днем ВМФ

Депутат Госдумы Николай Цед 28 июля презентовал в Петербурге свою новую книгу "Истории от людей и про людей". Презентация прошла в рамках круглого стола в пространстве "СреДа!", которое находится в офисе петербургских единороссов. Темой мероприятия было заявлено "Воспитание патриотизма и популяризация традиционных российских духовно-нравственных ценностей через литературу".

Цед написал книгу не в первый раз. Он автор нескольких работ, в том числе исторической "Дух самурая - дух Японии", автобиографической "Глава района", детектива "Мастер" и пособий по восточным единоборствам. Новое произведение - сборник рассказов, основанных на реальных событиях, утверждает депутат.

- Это ценные и важные наблюдения, - отметил он.

О патриотизме Цед рассуждал, гораздо больше, чем о своих рассказах. Его аудитория состояла из примерно 30 слушателей, в основном участников "Молодой гвардии Единой России".

- Без любви к своему Отечеству невозможно быть патриотом. Только через любовь можно воспитать это чувство, - рассуждал Цед.

После краткой презентации депутат передал слово руководителю петербургского отделения Союза писателей Борису Орлову, который рассказал молодежи, что современная русская литература намного интереснее произведений "серебряного века".

Капитан-подводник в прошлом, Орлов объяснял слушателям, что рынок должен быть управляемым, а глобализация уничтожает национальную самобытность культуры.

- Глобализация - это по существу колонизация. Что китаец написал, что какой-нибудь негр из Африки, что немец - все на одно лицо. Нашей стране страшно повезло, что у нас такой руководитель и у нас есть подвижники, - рассуждал Орлов.

В конце своего доклада председатель Союза писателей поздравил молодежь с наступающим Днем военно-морского флота.

- У нас мощный флот, хороший, - добавил докладчик.

Вскоре к поздравлению присоединился заместитель директор Морского лицея Анатолий Раздолгин. Он рассказал слушателям, что русские в плен не сдаются и первым из всех выступающих произнес слово "Украина". О ней капитан 1-го ранга вспомнил в контексте западной пропаганды.

- Пропаганда укоренилась - Украина тому пример, - подчеркнул Раздолгин.

После завершения круглого стола присутствовавшим раздали по книге Цеда. Всем желающим депутат подписал свое произведение.