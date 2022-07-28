Эстония прекращает выдачу россиянам ВНЖ и виз на обучение

Правительство Эстонии ограничивает выдачу гражданам России временного вида на жительство и учебных виз, сообщил 28 июля "Интерфакс". Равным образом отныне россияне и граждане Белоруссии смогут претендовать на временное трудоустройство в стране лишь в случае, если их визы были оформлены непосредственно в Эстонии.

Таким образом, граждане России и Белоруссии, получившие визы в других странах Евросоюза, не смогут претендовать на краткосрочное трудоустройство в Эстонии. Такие заявки просто не будут регистрироваться в стране.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

В конце июня МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Эстонию. На прошлой неделе Генпрокуратура признала "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательной в России организацией.

*"Фонд Открытой Эстонии" признан Генпрокуратурой нежелательными организациями