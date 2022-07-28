Строительство второй очереди Боткинской больницы отложили из-за ситуации в экономике

Подготовка к реализации инвестпроекта по строительству новой очереди Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина перенесена на неопределенный срок, извещает 28 июля "Деловой Петербург" со ссылкой на городской комитет по инвестициям. Как сообщили изданию в Смольном, причиной такого решения послужила ситуация в экономике.

"Проработка проекта находилась на начальном этапе. Сегодня строить финансовую модель по медицинским объектам крайне сложно, поскольку невозможно спрогнозировать сроки поставки необходимого оборудования и его стоимость", — прокомментировал перенос знакомый с ситуацией эксперт.

В начале февраля 2022 года губернатор Александр Беглов и глава банка ВТБ Андрей Костин подписали дорожную карту о строительстве новой инфекционной больницы в Колпино. Медучреждение на 770 коек должно было стать филиалом Боткинской больницы.