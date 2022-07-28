Депутат Госдумы попросил ФСБ не пускать "Би-2" в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду") обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию солистам группы "Би-2", передает 28 июля ТАСС. Другое письмо парламентарий направил руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В своем послании Бортникову Кузнецов обращает внимание на то, что после начала спецоперации на Украине участники "Би-2" якобы "заняли активно антироссийскую позицию" и "продолжают вести открытую антироссийскую политику, выступают против российской армии". Парламентарий утверждает, что музыканты отстранили от работы часть персонала за поддержку спецоперации, при этом выпустили клип на песню с политическим подтекстом, а в Омске не стали проводить концерт под баннером с буквой Z.

Изложив доводы в поддержку своей позиции, депутат попросил Бортникова "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения" ограничить возможность въезда в Россию солистам "Би-2" Александру Уману и Егору Бортнику.

В своем письме Бастрыкину Кузнецов, в свою очередь, попросил того организовать проверку на "наличие состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ["публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" — прим. ЗАКС.Ру]" в действиях солистов "Би-2" и принять меры процессуального характера.

Заметим, что у Бастрыкина имеется некий опыт взаимодействия с музыкантами. В прошлом году его внимание привлек рэпер Моргенштерн*, которого глава СК обвинил в "торговле наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого артист уехал из России. Накануне суд в Татарстане отклонил его апелляцию на штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде запрещенных веществ (ст. 6.13 КоАП РФ).

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в реестр физических лиц - иностранных агентов

Фото: "Би-2", Александра Овчеренко/ "ВКонтакте"