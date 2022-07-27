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Новости 13:53

Моргенштерну* оставили в силе штраф по делу о пропаганде наркотиков

фото ЗакС политика Моргенштерну* оставили в силе штраф по делу о пропаганде наркотиков

Верховный суд Татарстана признал законным решение суда нижестоящей инстанции, который назначил рэперу Моргенштерну* штраф в 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков (ст. 6.13 КоАП). Об отклонении апелляции сообщило агентство "Интерфакс". Ни сам рэпер, ни его представитель на заседание не пришли.

Штраф, который оспаривал фигурант дела, связан с одной из его татуировок, в очертаниях которой усмотрели демонстрацию конопли.

Ранее Моргенштерна* уже штрафовали на аналогичную сумму за пропаганду запрещенных веществ в песнях. В прошлом году он решил покинуть страну после того, как его творчеством заинтересовались Следственный комитет и лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в реестр физических лиц - иностранных агентов

фото: вДудь / YouTube (скриншот)


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