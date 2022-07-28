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Ростуризм: Туроператоры задолжали клиентам примерно 24 миллиарда рублей

фото ЗакС политика Ростуризм: Туроператоры задолжали клиентам примерно 24 миллиарда рублей

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила задолженность российских туроператоров перед клиентами за отмененные поездки в 24 миллиарда рублей, передает 28 июля РИА "Новости". По словам чиновницы, речь идет как о долгах, скопившихся за время пандемии коронавируса, так и о появившихся с начала спецоперации на Украине.

Как уточнила Догузова, начиная с марта задолженность туроператоров перед россиянами уменьшилась с 44 миллиардов до нынешних 24 миллиардов рублей. Отмечая позитивную динамику, глава Ростуризма в то же время признала, что целиком выплатить деньги до конца года у компаний не получится.

"Рассчитываем, что большая часть долга до конца этого года будет закрыта... Видим, что туроператоры не смогут выполнить свои обязательства до конца года. Мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство", — пообещала она.

В середине июня Догузова заявила, что возглавляемое ей ведомство разработало туристический маршрут в тайге по любимым местам президента Владимира Путина.


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