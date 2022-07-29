Барышников ждет от Смольного дополнительных автобусов на юго-западе Петербурга

Депутат петербургского парламента Михаил Барышников обратился к губернатору Александру Беглову по поводу транспортной реформы, жалобы на которую он получает от жителей Петродворцового и Красносельского района. Как сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов, основным предметом беспокойства граждан стала нерегулярность движения новых маршрутов, а также неполное их соответствие отмененным коммерческим маршрутам. Кроме того, Барышников сделал свои выводы из ответов комтранса, ранее объяснившего нарушения в расписании и нехватку подвижного состава поломками.

"Необходимо ужесточить требования к оснащению автопарка организаций-перевозчиков, более тщательно следить за техническим состоянием автобусов и своевременным проведением техосмотров. Недопустимо сокращение рейсов автобусов из-за их неисправности", - считает парламентарий.

По его оценке, дополнительные автобусы требуется пустить через микрорайон "Птичка" и жилой комплекс "Солнечный город", а организовать дополнительную остановку следует у завода "КМТ" в Ломоносове.

"Трудности с тем, чтобы добраться до работы, испытывают сотрудники дома-интерната для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1", - также отмечает единоросс.

Напомним, что заключительный третий этап транспортной реформы в городе реализуется начиная с 15 июля. Ранее губернатор Александр Беглов допустил, что осуществление реформы может продлиться до осени. На некоторых остановках разобраться в десятках новых маршрутов петербуржцам помогают волонтеры.