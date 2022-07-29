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Новости 12:15

Дрозденко пообещал заместить три тысячи рабочих мест для сотрудников простаивающих предприятий

фото ЗакС политика Дрозденко пообещал заместить три тысячи рабочих мест для сотрудников простаивающих предприятий

Сотрудники предприятий в Ленинградской области, находящихся под угрозой закрытия из-за последствий санкций, не останутся без работы, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"Мы ожидаем сокращения рабочих мест, но не более трех тысяч в общей сложности. И мы их спокойно замещаем свободными рабочими местами", - произнес он, добавив, что регион традиционно имеет один из самых низких показателей безработицы по стране.

Все организации, переживающие вынужденный простой, по прогнозу Дрозденко, смогут избежать полного закрытия.

"Будут либо работать в меньших объемах, либо производить упрощенную продукцию, в том числе по комплектации", - предрекает чиновник.

По последним данным, в Ленобласти в простое находятся 43 предприятия, включая вагоностроительный завод в Тихвине и фабрику IKEA.


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