Говоря о безработице, Голикова озвучила ровно те же цифры, что полмесяца назад

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии изменений в показателях официальной безработицы за прошедшие две недели, сообщила пресс-служба правительства в пятницу. Такими данными чиновница поделилась на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

"Численность зарегистрированных безработных граждан с 11 по 25 июля 2022 года не изменилась и составила 681,4 тысячи граждан. Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему не превышает 0,9 %", — заявила Голикова. Ровно такие же цифры она приводила на заседании полмесяца назад, они касались периода с 4 по 11 июля.

По сообщению вице-премьера, за последние две недели в стране сократилось количество работников в простое (со 127,1 тысячи до 105,4 тысячи человек) и в режиме неполного дня (со 134,4 тысячи до 130,6 тысячи человек).

В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков поведал о продолжении приема заявок от граждан на получение профессионального обучения по программе "Содействие занятости". По его словам, к обучению приступили более 76 тысяч россиян, а завершили его 32,2 тысячи граждан.