Дату проведения прямой линии с Путиным назначат осенью

Дата проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока не определена, это случится не раньше сентября, сообщил 29 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, напряженный график не позволил провести мероприятие в начале лета, а теперь настал сезон отпусков.

"Время будет определено, будет назначено, — приводит слова Пескова ТАСС. — В связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести прямую линию. Сейчас все-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось".

Согласно заявлению представителя Кремля, дату назначения прямой линии объявят приблизительно в начале осени. "Первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом", — пообещал Песков.

Ранее на вопрос о сроках проведения прямой линии Пескову случилось отвечать в конце июня. В тот раз пресс-секретарь заверил, что она состоится "чуть позже", и при этом "обязательно".