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Новости 11:18

Песков: Прямая линия с президентом состоится, но "чуть позже"

фото ЗакС политика Песков: Прямая линия с президентом состоится, но "чуть позже"

Идея проведения ежегодной прямой линии президента остается актуальной и будет вновь реализована, но "чуть позже", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

"Прямая линия — она будет обязательно, — пообещал представитель Кремля. — Она не забыта, более того — востребована". По словам Пескова, в настоящее время президент занят множеством "более важных мероприятий", но это не означает отказа от проведения прямой линии. "Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно", — резюмировал он.

В последнее время Пескову неоднократно приходилось отвечать на вопрос о сроках проведения прямой линии президента. Так, 2 июня он предположил, что мероприятие состоится после Петербургского международного экономического форума. Неделей позже представитель Кремля вновь затруднился назвать конкретные сроки, указав лишь, что мероприятие состоится не раньше июля.


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