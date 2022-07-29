Милонов хочет импортозаместить персонажей игры Poppy Playtime

Депутата Госдумы Виталия Милонова не устраивает облик антропоморфных персонажей Хагги Вагги и Кисси Мисси из популярной среди детей компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime. При этом в своей оценке он руководствуется исключительно эстетическими, а не воспитательными соображениями.

"Конечно, Хагги Вагги уродские совершенно. Но я не думаю, что на детей они сильно негативно влияют, потому что при всем своем виде остаются относительно смешными", - рассудил парламентарий в интервью агентству новостей "Москва".

Политик уверен, что российские мультипликаторы способны придумать персонажи, которые заинтересуют детей не меньше: для примера он вспомнил мультфильм "Маша и медведь".

"Надо создавать собственные мультики, потому что они должны быть по качеству гораздо выше, и тогда не будет проблем с Хагги Вагги", - считает единоросс.

Милонов считает, что дети увлекаются "всякой ерундой" именно потому, что в настоящее время в России не выходит достойного и интересного для них контента.