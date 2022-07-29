ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:55

Милонов хочет импортозаместить персонажей игры Poppy Playtime

фото ЗакС политика Милонов хочет импортозаместить персонажей игры Poppy Playtime

Депутата Госдумы Виталия Милонова не устраивает облик антропоморфных персонажей Хагги Вагги и Кисси Мисси из популярной среди детей компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime. При этом в своей оценке он руководствуется исключительно эстетическими, а не воспитательными соображениями.

"Конечно, Хагги Вагги уродские совершенно. Но я не думаю, что на детей они сильно негативно влияют, потому что при всем своем виде остаются относительно смешными", - рассудил парламентарий в интервью агентству новостей "Москва".

Политик уверен, что российские мультипликаторы способны придумать персонажи, которые заинтересуют детей не меньше: для примера он вспомнил мультфильм "Маша и медведь".

"Надо создавать собственные мультики, потому что они должны быть по качеству гораздо выше, и тогда не будет проблем с Хагги Вагги", - считает единоросс.

Милонов считает, что дети увлекаются "всякой ерундой" именно потому, что в настоящее время в России не выходит достойного и интересного для них контента.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама