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Новости 13:59

Путин примет участие в параде на День ВМФ

фото ЗакС политика Путин примет участие в параде на День ВМФ

Президент Владимир Путин посетит 31 июля Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-Морского Флота, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу.

"В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге. День Военно-Морского Флота — важный праздник", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля. По сообщению Пескова, день ожидается "насыщенный": Путин побывает на Кронштадтском рейде и на Неве, а также выступит с речью в честь праздника.

Сегодня же Путин подписал указ о проведении военно-морского парада в Петербурге 31 июля. "В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: 1. Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют", — говорится в опубликованном на официальном портале правовых документов тексте.

Ранее Песков анонсировал назначение даты проведения прямой линии с Путиным на начало осени.


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