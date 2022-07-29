Володин поручил комитету Госдумы разобраться с рисунком фотообоев

Жители Москвы пожаловались председателю Госдумы Вячеславу Володину на рисунок фотообоев в виде детской карты мира из магазина "Леруа Мерлен", поведала парламентская пресс-служба 29 июля. Потребителей смутило, что на изображении Крым отнесен к Украине, а независимые Абхазия, Южная Осетия, ЛНР и ДНР попросту отсутствуют.

Володин отреагировал на известие, поручив комитету по безопасности направить в контрольно-надзорные органы запрос о проведении проверки в торговой сети и о принятии мер реагирования, сообщили в Госдуме.

Факт продажи фотообоев председатель Госдумы счел "примером использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России". "С этим надо бороться", — заключил он.

Сегодня же Володин поручил думскому комитету по контролю разобраться за неделю в ситуации с закрытыми со времен пандемии вузовскими турбазами.