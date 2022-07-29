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Новости 10:21

Закрытые вузовские турбазы огорчили Володина

фото ЗакС политика Закрытые вузовские турбазы огорчили Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о сложностях с летним отдыхом студентов и преподавателей российских вузов, передает 29 июля пресс-служба нижней палаты парламента. По заявлению председателя ГД, депутатам поступают обращения с просьбой разобраться в происходящем.

"Во многих регионах вузовские турбазы после закрытия в связи с пандемией в 2020 году не работают до сих пор. Это недопустимо, — пожаловался Володин. — Пандемия ушла. Необходимо сделать все для организации летнего отдыха студентов и преподавателей, тем более запрос на него огромен. Для этого есть все возможности".

Как рассказал спикер, он поручил комитету Госдумы по контролю в течение недели проанализировать сложившуюся ситуацию. После этого предполагается обращение в правительство "для последующего принятия решений и установления ответственных за срыв летнего отдыха студентов и преподавателей в ряде вузов".

Накануне Роспотребнадзор выступил с заявлением о наблюдаемом росте заболеваемости коронавирусом. По мнению службы, необходимость в возвращении ограничений отсутствует, поскольку вызванное новыми подвариантами штамма "омикрон" заболевание протекает легче прежних.


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