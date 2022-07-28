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Новости 17:14

Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении антиковидных ограничений

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении антиковидных ограничений

Роспотребнадзор не видит необходимости вновь вводить на территории России ограничения из-за роста заболеваемости ковидом, говорится в сообщении, опубликованном 28 июля в Telegram-канале службы.

"Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", — говорится разъяснении санитарной службы.

Наблюдаемый в России подъем заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре объяснили влиянием новых подвариантов штамма "омикрон". Вызванное ими заболевание протекает не столь тяжело, как при заражении другими штаммами, уточнили в РПН.

В службе призвали россиян не забывать о мерах безопасности и проходить ревакцинацию каждые полгода. Пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями напомнили о необходимости носить защитные маски в общественных местах.


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