Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении антиковидных ограничений

Роспотребнадзор не видит необходимости вновь вводить на территории России ограничения из-за роста заболеваемости ковидом, говорится в сообщении, опубликованном 28 июля в Telegram-канале службы.

"Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", — говорится разъяснении санитарной службы.

Наблюдаемый в России подъем заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре объяснили влиянием новых подвариантов штамма "омикрон". Вызванное ими заболевание протекает не столь тяжело, как при заражении другими штаммами, уточнили в РПН.

В службе призвали россиян не забывать о мерах безопасности и проходить ревакцинацию каждые полгода. Пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями напомнили о необходимости носить защитные маски в общественных местах.