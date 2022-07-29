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Новости 16:15

На супругу Леонида Гозмана* завели уголовное дело

фото ЗакС политика На супругу Леонида Гозмана* завели уголовное дело

Публицист и политик Леонид Гозман* сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что его супруга, как и он сам, стала фигуранткой уголовного дела.

"За то же страшное преступление - за несвоевременное информирование о втором гражданстве", - уточнил он.

Бывший сопредседатель "Союза правых сил" напомнил читателям своей страницы, что даже "мафия при своих разборках" старалась не касаться родственников того или иного оппонента.

Напомним, что на текущей неделе Гозмана* задержали в метро благодаря системе распознавания лиц и провели с ним беседу в здании Следственного комитета. Суть преследования либерального политика состоит в том, что в конце прошлого десятилетия он несвоевременно не оповестил органы власти о получении израильского гражданства. Несмотря на преследование и полученный нынешним летом статус иноагента, эмигрировать он не намерен.

*Минюст внес Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Ищем выход / YouTube (скриншот)


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