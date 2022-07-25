"Даже извинились, сказали, что это накладка": Леонида Гозмана* отпустили из СК

Публицист и политик Леонид Гозман*, задержанный в понедельник в московском метро при помощи системы распознавания лиц, сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что его отпустили из Следственного комитета. Более того, перед ним "даже извинились, сказали, что это накладка". Задержание было связано с делом о двойном гражданстве, по которому он проходит как подозреваемый.

"Я думаю, это просто бардак. <...> Видимо, эти шестеренки движутся, не затрагивая друг друга вообще. Высшее начальство напоминает мне, что оно меня помнит и они меня любят", - рассказал он изданию "Можем объяснить".

Суть уголовного дела состоит в том, что Гозман* своевременно не уведомил российские органы власти о получении израильского гражданства. В первой половине июля его объявили в розыск, после чего он вернулся в Россию и посетил Следственный комитет.

*Минюст внес Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента