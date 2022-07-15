Гозман* сообщил о вызове в Следственный комитет

Политик Леонид Гозман* рассказал на своей странице в Facebook** о вызове в Следственный комитет. Сообщение об этом появилось вечером 15 июля.

"Я все думал, почему они меня не трогают? Тронули! Едем с замечательным адвокатом Михаилом Бирюковым в следственное управление" — поведал Гозман*. Он уточнил, что "вызывают по совершенно бредовому делу", но никаких деталей при этом не привел.

"То ли пугают — уезжай, мол. То ли выманивают — предполагают уже там предъявить что-то серьезное", — предположил публицист.

В начале мая Гозман* был включен Минюстом в список иностранных агентов. Он пытался опротестовать решение ведомства в суде, но не преуспел в своем начинании.

*Минюст внес Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена