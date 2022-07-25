В Москве задержали Леонида Гозмана*

Московские полицейские задержали публициста и политика Леонида Гозмана*. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"** со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Отмечается, что силовикам помогла в этом система распознавания лиц, работающая на территории метрополитена. Причина задержания пока не называется. Задержанного повезли в отдел полиции на транспорте.

Гозман* известен своими либеральными взглядами и критическим отношением к военной спецоперации на Украине. В середине июля он рассказал о вызове в Следственный комитет, не уточнив, что именно ему вменяют.

Двумя месяцами ранее 72-летнему политику и в недавнем прошлом завсегдатаю политических ток-шоу присвоили статус иностранного агента. Оспорить это решение ему не удалось.

*Минюст внес Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

фото: Ищем выход / YouTube (скриншот)