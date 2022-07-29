Комтранс анонсировал дополнительные электрички на День ВМФ

Петербургский комитет по транспорту сообщил в пятницу о намерении запустить 31 июля дополнительных электричек в Ораниенбаум. Пригородные поезда будут курсировать между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом раз в полчаса.

"В день проведения Главного военно-морского парада, 31 июля, <...> для удобства пассажиров будут работать дополнительные 12 пар пригородных поездов. Первая электричка в сторону Петродворцового района отправится в 9:00, а последняя — в 15:30. В обратном направлении электропоезд отправится в 10:00 и в 16:45, соответственно", — уведомили в комтрансе.

В своем сообщении комитет также призвал пассажиров приобретать билеты онлайн во избежание очередей перед кассами на вокзалах.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Петербурге парада в честь Дня ВМФ. Глава государства примет участие в мероприятии и выступит с речью.