ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:22

Комтранс анонсировал дополнительные электрички на День ВМФ

фото ЗакС политика Комтранс анонсировал дополнительные электрички на День ВМФ

Петербургский комитет по транспорту сообщил в пятницу о намерении запустить 31 июля дополнительных электричек в Ораниенбаум. Пригородные поезда будут курсировать между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом раз в полчаса.

"В день проведения Главного военно-морского парада, 31 июля, <...> для удобства пассажиров будут работать дополнительные 12 пар пригородных поездов. Первая электричка в сторону Петродворцового района отправится в 9:00, а последняя — в 15:30. В обратном направлении электропоезд отправится в 10:00 и в 16:45, соответственно", — уведомили в комтрансе.

В своем сообщении комитет также призвал пассажиров приобретать билеты онлайн во избежание очередей перед кассами на вокзалах.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Петербурге парада в честь Дня ВМФ. Глава государства примет участие в мероприятии и выступит с речью.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама