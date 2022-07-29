Завод группы Otis в Петербурге возобновил выпуск лифтов под новым брендом

В Петербурге после четырех месяцев простоя возобновилась работа завода по производству лифтового оборудования, который российское АО "Айс Девелопмент" нынешним летом выкупила у Otis Worldwide Corporation. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Предприятие посетили губернатор Александр Беглов и глава Минпромторга Денис Мантуров. С 29 июля завод запустил новую линию по изготовлению лифтовых дверей, а с 1 августа возобновит прием заказов на все виды производимого оборудования.

Вице-премьер Мантуров счел самым важным, что сделка позволила сохранить рабочие места. При этом, по его словам, на прежнем уровне осталась и "ритмичность работы".

"На текущий момент мощности российских лифтовых заводов позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах для высотных домов со скоростью движения до 2,5 м/с. Это лифты для зданий до 40 этажей", - рассказал правительственный чиновник.

Со своей стороны, Беглов поблагодарил Мантурова за внимание к Петербургу, рассказал ему о программе капитального ремонта, действующей до 2025 года, и выразил уверенность, что продукция завода Otis будет востребована.