Иноагентами признали Дмитрия Быкова* и Евгению Альбац**

Минюст еще раз в течение 29 июля обновил свой список СМИ-иноагентов. В нем оказались поэт и публицист Дмитрий Быков*, главред журнала The New Times Евгения Альбац** и директор проекта "Такие дела" Дмитрий (Митя) Алешковский***.
Тридцатью минутами ранее список СМИ-иноагентами пополнился ООО "Иноагент ААВ"**** - юрлицом, оформленным экс-главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым***** для ведения отчетности.
*Минюст внес Дмитрия Быкова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
**Минюст внес Евгению Альбац в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
***Минюст внес Дмитрия Алешковского в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
****Минюст внес ООО "Иноагент ААВ" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
*****Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента