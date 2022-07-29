ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 21:25

Иноагентами признали Дмитрия Быкова* и Евгению Альбац**

фото ЗакС политика Иноагентами признали Дмитрия Быкова* и Евгению Альбац**

Минюст еще раз в течение 29 июля обновил свой список СМИ-иноагентов. В нем оказались поэт и публицист Дмитрий Быков*, главред журнала The New Times Евгения Альбац** и директор проекта "Такие дела" Дмитрий (Митя) Алешковский***. 

Тридцатью минутами ранее список СМИ-иноагентами пополнился ООО "Иноагент ААВ"**** - юрлицом, оформленным экс-главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым***** для ведения отчетности.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Евгению Альбац в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Дмитрия Алешковского в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

****Минюст внес ООО "Иноагент ААВ" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

*****Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама