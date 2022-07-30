ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:05

РКН затребовал у "Почты России" сведения об утечке данных клиентов

фото ЗакС политика РКН затребовал у "Почты России" сведения об утечке данных клиентов

Утечка данных клиентов "Почты России", о которой стало известно накануне, привлекла внимание сотрудников Роскомнадзора, передает РИА "Новости". Ведомство прислало компании-монополисту запрос с требованием предоставить "детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании".

Накануне вечером "Почта России" подтвердила факт утечки данных о почти десяти миллионах пользователей. В таблице фигурируют почтовые индексы, номера телефонов и ФИО.

"Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", - отметили в компании.

Напомним, что в мае Роскомнадзор инициировал ужесточение законодательства о хранении персональных данных.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама