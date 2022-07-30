РКН затребовал у "Почты России" сведения об утечке данных клиентов

Утечка данных клиентов "Почты России", о которой стало известно накануне, привлекла внимание сотрудников Роскомнадзора, передает РИА "Новости". Ведомство прислало компании-монополисту запрос с требованием предоставить "детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании".

Накануне вечером "Почта России" подтвердила факт утечки данных о почти десяти миллионах пользователей. В таблице фигурируют почтовые индексы, номера телефонов и ФИО.

"Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", - отметили в компании.

Напомним, что в мае Роскомнадзор инициировал ужесточение законодательства о хранении персональных данных.