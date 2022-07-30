"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

Компания "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщила о срыве газового контракта с Латвией.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", - гласит текст сообщения.

В чем именно состоят нарушения, не уточняется.

Газета "Коммерсант" отметила, что в прошлом году 90% закупленного балтийским государством газа приходилось именно на Россию. При этом накануне латвийский оператор газотранспортной системы Latvijas gaze признался, что страна продолжает закупать российский газ, но опосредованно, и платит за него в евро.

Ранее высокопоставленные латвийские чиновники заявляли о планах полного отказа от российского газа не позднее 2023 года.