ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:26

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

фото ЗакС политика "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

Компания "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщила о срыве газового контракта с Латвией.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", - гласит текст сообщения.

В чем именно состоят нарушения, не уточняется.

Газета "Коммерсант" отметила, что в прошлом году 90% закупленного балтийским государством газа приходилось именно на Россию. При этом накануне латвийский оператор газотранспортной системы Latvijas gaze признался, что страна продолжает закупать российский газ, но опосредованно, и платит за него в евро.

Ранее высокопоставленные латвийские чиновники заявляли о планах полного отказа от российского газа не позднее 2023 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама