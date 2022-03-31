Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле российским газом с недружественными странами, информирует РИА "Новости". Новые правила вступают в силу уже с 1 апреля.

Для того, чтобы западные партнёры смогли покупать отечественное топливо, им необходимо открыть счета в российских банках.

В случае, если иностранные компании откажутся покупать газ за рубли, действие контрактов будет остановлено.

Ранее, напомним, стало известно, что входящие в G7 страны не намерены платить за поставки энергоресурсов из России в рублях.

7 марта правительство РФ утвердило перечень из 48 недружественных стран.