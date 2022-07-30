Возле заброшенного дома-памятника на Выборгской стороне заметили строительный забор

Аварийное здание бывшего чугунолитейного цеха (Большой Сампсониевский проспект, 30), признанное выявленным петербургским памятником, обнесли строительным забором, о чем сообщает градозащитное движение "Живой город" в своем Telegram-канале. Оно также опубликовало копию ордера от Государственной административно-технической инспекции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

В 2020 году КГИОП потребовал ремонта здания от его собственников (ООО "Нордвестстрой" и Арины Николаевой) через суд. Спустя год Выборгский районный суд удовлетворил иск. Однако, как пишут градозащитники, забору "радоваться рано": срок, установленный судом, истек, и поэтому, "возможно, забор – это просто попытка изобразить какую-то деятельность".

Краснокирпичное здание бывшего чугунолитейного цеха, построенное по проекту Фридриха Лидваля в 1912-1913 годах, несколько предреволюционных лет относилось к заводу "Людвиг Нобель". В заброшенном состоянии оно, не имеющее крыши и обтянутое зеленой сеткой, пребывает как минимум со второй половины 2010-х годов.