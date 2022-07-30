Беглов поздравил Зеленогорск с годовщиной его основания

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил с обращением к жителям Зеленогорска, который на этих выходных отмечает 474-й день рождения. Чиновник выделяет этот прибрежный населенный пункт в ряду остальных пригородов.

"Зеленогорск – центр здоровья, спорта, творчества и вдохновения. Уникальные природные ландшафты, пляж "Золотой", санатории и пансионаты, архитектурные памятники сделали его одним из лучших мест отдыха петербуржцев и наших гостей", - говорится в поздравлении губернатора, опубликованном на сайте Смольного.

В своем обращении глава города упомянул о создании в Зеленогорске комфортной среды, реконструкции дорог и возведении Дома детского творчества.

Отметим, что Беглов на рубеже 1990-2000-х годов возглавлял администрацию Курортного района, на территории которого расположен Зеленогорск. В настоящее время экоактивисты пытаются защищать от застройки заказник "Щучье озеро", расположенный в границах этого петербургского пригорода.