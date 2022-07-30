Прокуратура выявила нарушения при строительстве в заказнике "Щучье озеро"

Защитники заказника "Щучье озеро" в Зеленогорске сообщили о хорошей новости: природоохранная прокуратура зафиксировала нарушения при строительстве лыжной трассы, которое организовал комитет по физической культуре и спорту. О нарушениях говорится в официальном ответе, который получил от ведомства депутат Госдумы Сергей Миронов, вставший на сторону "зеленых".

В частности, ведомство напомнило городским чиновникам, что по федеральному законодательству в границах природоохранных зон нельзя прокладывать асфальтированные и освещенные трассы, и потребовало скорректировать техническое задание. Это может означать, что трассу пустят по существующей лыжне, а выделенные под нее участки переведут в так называемую зону ТР-1 (городские леса с включением объектов инженерной инфраструктуры).

"Тем не менее мы уверены, что расслабляться рано и угроза капитального строительства в заказнике не исчезла", - заключили члены сообщества "Сохраним лес Зеленогорска и заказник Щучье озеро".

В июне экоактивисты сообщили, что в заказнике, которому угрожает также застройка коттеджным жильем, водятся краснокнижные растительные виды.