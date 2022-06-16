В заказнике "Щучье озеро", которому грозит застройка, обнаружили краснокнижную растительность

Экоактивисты, защищающие заказник "Щучье озеро" от застройки коттеджным жильем, сообщили, что специалисты Ботанического института имени Комарова выявили по меньшей мере шесть краснокнижных растительных видов в лесу. Об этом говорится в сообществе активистов "ВКонтакте". Среди находок называются мохообразные (цефалозия изогнутолистная, сизигиелла осенняя, кроссокаликс Геллега) и лишайники (хенотека коротконожковая, кладония норвежская и микрокалициум Альнера).

В связи с новыми обстоятельствами противники стройки направили обращение к губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Александру Бельскому и депутату ЗакСа Александру Ходоску. В нем повторно звучит призыв не допустить строительства. Аналогичное письмо получил комитет по природопользованию.

"Согласно природоохранному законодательству, они должны обеспечить сохранность найденных видов", - уверены авторы.

В мае экоактивисты рассказали о том, что "Газпром" как инициатор проекта привез на территорию потенциальных покупателей будущего жилья.