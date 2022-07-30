Московские силовики явились на подростковый фестиваль из-за "ЛГБТ-угрозы"

Фестиваль "Подростки и котики", проходящий в столичном "Открытом пространстве", омрачил визит полицейских, о чем сообщает Telegram-канал популярного в среде гражданских активистов коворкинга. Силовики приехали по доносу некоего Виктора Мухина, который пожаловался на якобы осуществляемую в здании ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних.

Впрочем, мероприятие пока сорвать не удалось. Полицейские ограничились тем, что увезли художницу и координатора проекта Катрин Ненашеву в участок для дачи объяснений и пригрозили собравшимся скорым появлением сотрудников ФСБ.

Отметим, что коворкинг "Открытое пространство" регулярно становится объектом интереса силовиков. В нынешнем году ему даже пришлось на время закрыться после того, как одна из выставок закончилась обыском и возбуждением дел.