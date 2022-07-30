Группа "Кровосток" сообщила об отмене концерта под давлением властей

Российская хип-хоп группа "Кровосток" через свой аккаунт в Twitter сообщила о том, что ее концерт в Москве, назначенный на 31 июля, не состоится. Виной тому, как следует из твита, стали политические мотивы и давление властей. Группа испытывает по этому поводу смешанные чувства.

"Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость, быть в списках это круто!" - говорится в сообщении.

По всей видимости, музыканты имеют в виду так называемый черный список артистов, чьи концерты нежелательны в России и регулярно срываются или отменяются по причине их отрицательного отношения к военной спецоперации на Украине. О существовании такого перечня СМИ писали в начале месяца.

Отметим, что на прошлой неделе также стало известно о новой практике концертных агентств, которые запрещают музыкантам делать политические заявления со сцены, договариваясь об этом в письменной форме.