В Петербурге вдвое сократилась потребность работодателей в новых сотрудниках

Число предложений по работе в Петербурге в июне сократилось практически вдвое, информирует Росстат.

Согласно данным Федеральной службы статистики, в первом летнем месяце потребность локальных работодателей в сотрудниках составила 27,5 тысяч человек. В прошлом году показатель держался на отметке в 49,3 тысяч.

В мае текущего года компании нуждались в 26 тысячах сотрудников. Росстат учитывает предложения только крупных фирм.

При этом в Head Hunter ранее сообщали, что в июне был зафиксирован максимальный рост количества вакансий: на сервисе опубликовали порядка 100 тысяч предложений по работе.

Добавим также, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии изменений в показателях официальной безработицы за прошедшие две недели.