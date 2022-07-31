ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:49

В Петербурге вдвое сократилась потребность работодателей в новых сотрудниках

фото ЗакС политика В Петербурге вдвое сократилась потребность работодателей в новых сотрудниках

Число предложений по работе в Петербурге в июне сократилось практически вдвое, информирует Росстат.

Согласно данным Федеральной службы статистики, в первом летнем месяце потребность локальных работодателей в сотрудниках составила 27,5 тысяч человек. В прошлом году показатель держался на отметке в 49,3 тысяч.

В мае текущего года компании нуждались в 26 тысячах сотрудников. Росстат учитывает предложения только крупных фирм.

При этом в Head Hunter ранее сообщали, что в июне был зафиксирован максимальный рост количества вакансий: на сервисе опубликовали порядка 100 тысяч предложений по работе.

Добавим также, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии изменений в показателях официальной безработицы за прошедшие две недели.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама