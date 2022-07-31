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Новости 11:28

На время проведения парада ВМФ станция "Адмиралтейская" будет работать только на выход

фото ЗакС политика На время проведения парада ВМФ станция "Адмиралтейская" будет работать только на выход

Станция петербургского метрополитена "Адмиралтейская" закрыта на вход на время проведения парада сил Военно-морского флота, информирует пресс-служба городской подземки. Ограничение введено ввиду обильного пассажиропотока.

Горожанам, которые хотят попасть на мероприятие, рекомендовано воспользоваться другими станциями метро.

В параде, напомним, участвуют 47 военных кораблей, катеров и подлодок.

Владимир Путин, как главный верховнокомандующий, немногим ранее открыл мероприятие, обратившись к морякам. Он прибыл в Петербург накануне вечером.


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