На время проведения парада ВМФ станция "Адмиралтейская" будет работать только на выход

Станция петербургского метрополитена "Адмиралтейская" закрыта на вход на время проведения парада сил Военно-морского флота, информирует пресс-служба городской подземки. Ограничение введено ввиду обильного пассажиропотока.
Горожанам, которые хотят попасть на мероприятие, рекомендовано воспользоваться другими станциями метро.
В параде, напомним, участвуют 47 военных кораблей, катеров и подлодок.
Владимир Путин, как главный верховнокомандующий, немногим ранее открыл мероприятие, обратившись к морякам. Он прибыл в Петербург накануне вечером.