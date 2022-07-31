ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:54

В Сургуте неизвестные перекрасили вывеску БЦ "Самбор", исполненную в цветах флага Украины

фото ЗакС политика В Сургуте неизвестные перекрасили вывеску БЦ "Самбор", исполненную в цветах флага Украины

Минувшей ночью в Сургуте неизвестные перекрасили вывеску-название бизнес-центра "Самбор", которая была исполнена в цветах флага Украины, делится Telegram-канал "Осторожно, новости". Владелец БЦ является главой местной украинской диаспоры.

Сине-жёлтую вывеску "Самбора" перекрасили в зелёный. Владеющий БЦ Владимир Самборский намерен вернуть ей прежнее цветовое решение, а также подать заявление в полицию. Он уверен, что инцидент является провокацией.

Бизнес-центр назван в честь родного города Самборского, который находится в Львовской области. С 1969 года он живёт в Сургуте. Изменять цвета вывески предприниматель намерен только в том случае, если в России появится запрещающий данное их сочетание закон.

Напомним, ранее полиция привлекла бригаду рабочих для того, чтобы поменять жёлто-синюю крышу своего бывшего коллеги в Балашихе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама