В Сургуте неизвестные перекрасили вывеску БЦ "Самбор", исполненную в цветах флага Украины

Минувшей ночью в Сургуте неизвестные перекрасили вывеску-название бизнес-центра "Самбор", которая была исполнена в цветах флага Украины, делится Telegram-канал "Осторожно, новости". Владелец БЦ является главой местной украинской диаспоры.

Сине-жёлтую вывеску "Самбора" перекрасили в зелёный. Владеющий БЦ Владимир Самборский намерен вернуть ей прежнее цветовое решение, а также подать заявление в полицию. Он уверен, что инцидент является провокацией.

Бизнес-центр назван в честь родного города Самборского, который находится в Львовской области. С 1969 года он живёт в Сургуте. Изменять цвета вывески предприниматель намерен только в том случае, если в России появится запрещающий данное их сочетание закон.

Напомним, ранее полиция привлекла бригаду рабочих для того, чтобы поменять жёлто-синюю крышу своего бывшего коллеги в Балашихе.