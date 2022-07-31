В Кронштадте открылась третья очередь парка "Остров фортов"

На территории острова Котлин начала работу ещё одна очередь музейно-исторического парка "Остров фортов", известили в Смольном.

Посетители смогут устроить променад по новому участку парка, с которого также открывается вид на Финский залив. Внутри организованы фуд-корт, спортплощадка и зона для игр.

Днём ранее Ксения и Сергей Шойгу продемонстрировали "Остров фортов" Владимиру Путину.

"На площади 150 га, с учетом акватории Каботажной гавани, создаётся современный туристско-рекреационный кластер. Его главными объектами станут форты "Александр I", "Петр I", "Кроншлот", — добавили также в Смольном.

Сегодня, 31 июля, Путин открыл парад Военно-морского флота.