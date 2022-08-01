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Суд в Уссурийске продлил постановление о принудительном лечении в психбольнице шамана Габышева

фото ЗакС политика Суд в Уссурийске продлил постановление о принудительном лечении в психбольнице шамана Габышева

Уссурийский районный суд Приморского края счёл необходимым продлить принудительное лечение шамана Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа, известил у себя в Telegram-канале его защитник Алексей Прянишников.

Также адвокат сообщил подробности процесса, а именно, что 12 июля текущего года врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы сочла резонным перевод Габышева в стационар общего типа, но уже 27 июля та же комиссия, но в другом составе, неожиданно решила, что состояние шамана ухудшилось, поэтому его следует оставить в стационаре спецтипа. О последнем заключении ни Прянишников, ни Габышев не знали.

"Разумеется, мы ходатайствовали о проведении судебной психиатрической экспертизы. Внезапно, наше ходатайство поддержали представители больницы. Но судья его отклонил", - заключил Прянишников.

В прошлом году, напомним, шаману заменили арест на принудительное психиатрическое лечение в рамках дела о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Впоследствии Габышева признали невменяемым.

Широкую известность религиозный деятель из Якутии получил в 2019 году, когда предпринял попытку пешком дойти до Кремля, чтобы провести обряд по изгнанию Владимира Путина.


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