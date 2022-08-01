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Вишневский намерен дойти до суда в надежде понять причины блокировки своей страницы во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Вишневский намерен дойти до суда в надежде понять причины блокировки своей страницы во "ВКонтакте"

Депутат Законодательного собрания Петербурга получил очередной ответ на свой запрос о причинах блокировки его страницы в социальной сети "ВКонтакте" — на сей раз от Роскомнадзора.

В интернет-регулятор его перенаправили из Генпрокуратуры, в которой парламентарию заявили, что доступ к его странице ограничен РКН "в связи с размещением недостоверной общественно значимой информации о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины".

В новом ответе от Роскомнадзора Вишневскому, просившему предоставить ему представление Генпрокуратуры, сообщили, что блокировка обоснована размещением в соцсети "недостоверной" информации, а отправление представления не регламентировано законодательно.

Согласно ст. 15.3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу должен быть восстановлен в случае, если его владелец удалил всю противоправную информацию и уведомил соответствующие инстанции об этом.

"Но если  я не знаю, что именно они считают "недостоверным" — как я могу это удалить, чтобы добиться разблокировки страницы?" - задаётся вопросом "яблочник".

Вишневский повторно обратился с запросом в РКН, чтобы он конкретизировал, какие материалы на его странице нарушают закон.

"Подождём ответа. Если продолжат "запускать дурочку", как в репризе Райкина — не исключаю обращения в суд", - заключил депутат.

О блокировке страницы Вишневского во "ВКонтакте" стало известно 2 июня. В соцсети ограничение доступа объяснили исполнением требования Генпрокуратуры.


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