Центробанк продлил до марта ограничения на снятие наличной валюты

Банк России объявил 1 августа о продлении на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Мера будет действовать вплоть до 9 марта 2023 года, говорится в сообщении ЦБ.

"Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада", — указали в пресс-службе финансового регулятора.

Как отмечается, граждане имеют право снять в валюте со своих счетов или вкладов исключительно средства, поступившие до 9 марта 2022 года. Прочие деньги они могут получить в рублях по курсу на день снятия, выдача производится в долларах или евро вне зависимости от валюты счета или вклада.

Также до 9 марта 2023 года сохраняются ограничения на покупку гражданами наличной валюты. У россиян сохранится право на приобретение лишь тех долларов и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

Сохранение ограничений в Центробанке объяснили продолжающимся санкционным давлением на Россию, из-за которого российские финансовые институты не могут покупать наличную валюту западных стран. На продажу иной валюты в стране ограничения не распространяются.

Ранее в Центробанке заявили о планах вернуться к выпуску бумажных пяти- и десятирублевок. Такое решение объяснили, в частности, подорожанием металла, из которого чеканятся монеты аналогичного номинала.