"Желаем скорейшего выздоровления": В Кремле высказались о заграничной госпитализации Чубайса

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сожалеет о том, что экс-руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс попал за границей в больницу, делится РИА "Новости". При этом чиновник отметил, что обращения за помощью от бывшего госслужащего российским властям не поступало.

"Мне неизвестно, чтобы были какие-то обращения за помощью. Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то же время мы не владеем деталями", - отчитался Песков.

Если Чубайс всё же решит обратиться к России за помощью, ему, как и любому другому гражданину страны, не откажут, добавил пресс-секретарь.

О том, что экс-глава "Роснано" попал в реанимацию с диагнозом "синдром Гийена-Барре", ссылаясь на свои источники, изначально известила журналистка Ксения Собчак. Синдром Гийена-Барре является редким заболеванием иммунной системы. Оно выражается в мышечной слабости, боли или онемении, а в более тяжелых случаях может привести к параличу. Чаще встречается у мужчин старше 50 лет.

Страна, в которой Чубайс находился на момент ухудшения самочувствия, не конкретизируется, однако в понедельник итальянская газета Corriere Della Sera написала, что он мог проводить досуг на Сардинии.

В конце мая появилась информация, что представители российских правоохранительных органов изучают информацию о наличии у Чубайса скрытых счетов в европейских банках. Сам он покинул Россию после начала военной спецоперации на Украине.