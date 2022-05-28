Российские силовики ищут у Чубайса скрытые счета в европейских банках

Представители российских правоохранительных органов изучают информацию о наличии у экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса скрытых счетов в европейских банка, уведомил ТАСС источник, близкий к силовым структурам. Опрашиваются по данному поводу в том числе люди из окружения бывшего чиновника.

"Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов", - рассказал собеседник ТАСС.

Источники агентства, ссылаясь на интересы следствия, не стали сообщать, в отношении каких банков идёт проверка, однако уточнили, что в них якобы "могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем".

Официальными комментариями правоохранителей и представителей бывшего главы "Роснано" агентство не располагает.

Последний раз 28 апреля ТАСС сообщал, что Чубайса, покинувшего Россию после начала "спецоперации", видели в Италии, однако, по данным ряда СМИ, он может находиться в Израиле.

После прекращения работы в "Роснано" в 2020 году Чубайс получил должность спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. В конце марта 2022 года он уволился с этого поста и покинул Россию. Перед этим он и его супруга Авдотья Смирнова критически отозвались о "спецоперации".

фото: kremlin.ru