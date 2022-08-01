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Новости 13:56

Комтранс объявил о приеме документов на льготные парковочные разрешения в двух муниципалитетах

фото ЗакС политика Комтранс объявил о приеме документов на льготные парковочные разрешения в двух муниципалитетах

Начиная с 1 сентября в границах двух оставшихся муниципалитетов в Центральном районе заработает новая зона платной парковки, сообщили в понедельник в комитете по транспорту. В связи с этим местным жителям рекомендуют обращаться за получением льготных парковочных разрешений.

Речь идет о МО "Дворцовый округ" и МО № 78, где должно появиться около четырех тысяч платных машиномест. Льготные парковочные разрешения смогут получить собственники жилых помещений в границах зоны парковки и лица, зарегистрированные в таких помещениях.

"На одну квартиру может быть оформлено не более двух парковочных разрешений, на коммунальную квартиру — не более одного разрешения на одну квитанцию о квартплате", — уточнили в комтрансе.

Заявку можно подать в личном кабинете регионального портала госуслуг либо же обратившись в МФЦ. Правом на бесплатную парковку обладают владельцы электромобилей, петербургские многодетные семьи и проживающие в границах зоны ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В начале июня зона платной парковки в Центральном районе распространилась еще на 56 улиц. В сентябре она должна охватить весь район, а в ноябре ожидается включение в нее 153 улиц Адмиралтейского района.


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