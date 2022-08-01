Heineken планирует продать свой бизнес в России до конца текущего года

Пивоваренная компания Heineken намерена избавиться от своего российского бизнеса до конца 2022 года, сообщают "Ведомости".

Голландские предприниматели оценили свои российские активы в 475 млн евро, следует из отчётности, на которую обратили внимание журналисты издания.

Пивоваренный концерн Heineken "заморозил" свою деятельность на территории России в конце марта на фоне военной спецоперации на Украине. Тогда же заявлялось, что все семь российских заводов предприятия, один из которых находится на территории Петербурга, не будут продолжать работу.

Heineken является вторым по величине производителем пива в мире, ему принадлежат такие марки, как Amstel, Foster's, Newcastle. В России на его заводах производят "Бочкарев" и "Степан Разин".