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Новости 14:35

Мишустин заявил, что российская экономика открыта к сотрудничеству с другими странами

фото ЗакС политика Мишустин заявил, что российская экономика открыта к сотрудничеству с другими странами

Россия готова к экономическому сотрудничеству с другими странами, готовыми развивать с ней партнерские отношения, заявил 1 августа премьер-министр Михаил Мишустин. При этом он отметил затруднения из-за санкций, с которыми сталкиваются отечественные предприниматели.

"Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнёрские отношения. Но в условиях санкционных ограничений отечественные производители и поставщики, конечно, сталкиваются с дополнительными издержками и проблемами", — посетовал глава правительства.

Для поддержки таких компаний кабмин упростил порядок компенсации производителям высокотехнологичной продукции до 80% затрат на транспортировку и увеличил максимальную сумму выплат с 11% до 25% от стоимости экспортируемых товаров, напомнил Мишустин.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что с начала мая в Россию поступило по параллельному импорту товаров почти на четыре миллиарда долларов.


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