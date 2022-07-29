Минэкономразвития: По параллельному импорту в Россию ввезли товаров почти на четыре миллиарда долларов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил почти в четыре миллиарда долларов общий объем товаров, поставленных в Россию в рамках запущенного в мае параллельного импорта, передает 29 июля "Интерфакс".

"Работает параллельный импорт: ввезено 307 тысяч тонн товаров почти на четыре миллиарда долларов", — заявил чиновник на заседании Инвестиционного совета Центрального федерального округа.

Также Решетников объявил, что ситуация в российской экономике складывается лучше, чем можно было предполагать в марте-апреле, пишет ТАСС. По его словам, потребительская активность к настоящему моменту прошла "определенный период восстановления", однако так и не вернулась к показателям на начало года.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году следует ожидать падения ВВП на 7,8 % в 2022 году и на 0,7 % в 2023 году. В 2024-2025 годах министерство ожидает роста на 3,2 % и 2,6 % соответственно.

Механизм параллельного импорта предполагает возможность ввоза в Россию продукции из-за рубежа без получения согласия правообладателей, он начал действовать в стране в соответствии с утвержденным 6 мая постановлением правительства. На прошлой неделе вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров допустил возможность частичной отмены в скором времени параллельного импорта. Сегодня глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о том, что этот механизм не имеет смысла распространять на ввоз сельхозпродукции.