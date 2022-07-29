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Новости 15:16

Минсельхоз не нуждается в параллельном импорте продовольствия

фото ЗакС политика Минсельхоз не нуждается в параллельном импорте продовольствия

Практику параллельного импорта товаров, внедренную в связи с расширением антироссийских санкций, на сегодняшний день нет нужды распространять на рынок продовольствия, считает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По оценке министра, она не отвечает ни уровню обеспеченности рынка продуктами, ни интересам отечественных компаний.

"Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия - за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий. В данном случае организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров", - приводит его слова "Интерфакс".

Уход гастрономических компаний из России в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине носит точечный характер, констатировал Патрушев, и открывает новые возможности для отечественных предпринимателей. В результате, по его прогнозу, линейка привычных товаров не слишком изменится, "а в ряде случаев даже станет шире".


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