В Госдуму поступил законопроект о запрете на усыновление сирот гражданами недружественных стран

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на усыновление российских детей-сирот гражданами недружественных государств. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, подписи под ним поставили глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий с однопартийцем Борисом Чернышовым, представитель партии "Новые люди" Дмитрий Певцов, депутат от КПРФ Нина Останина и депутат от "Справедливой России — За правду" Яна Лантратова.

Согласно тексту пояснительной записки, авторы инициативы полагают необходимым внести изменения в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ. "Передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан иностранных государств, <...> очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны", — полагают они.

"Уже многие годы "коллективный запад" подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности", — говорится в пояснительной записке. По данным авторов, к настоящему моменту в российских семьях воспитывается более 455 тысяч детей-сирот, в то время как доля иностранного усыновления падает.

"Отказ от иностранного усыновления (а именно усыновления гражданами США) был верным решением, — утверждают авторы проекта. — Все дети, которые должны были быть усыновлены "американцами", были устроены в семьи российских граждан. Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой".

На основании указанного депутаты предложили установить запрет на усыновление и передачу под опеку гражданам недружественных государств детей-сирот и детей без попечения родителей. При этом они указали на возможность снимать в будущем такой запрет с определенных стран в случае, если те прекратят проведение антироссийской политики.

Напомним, в 2012 году в России был принят так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий американцам усыновлять российских детей. Свое неофициальное название норма получила по имени усыновленного гражданами США мальчика, погибшего после того, как приемный отец оставил его в машине на солнцепеке. Перечень недружественных стран был расширен в конце июля.