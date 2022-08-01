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Петербуржцы запустили петицию с предложением сделать проезд по ЗСД бесплатным

фото ЗакС политика Петербуржцы запустили петицию с предложением сделать проезд по ЗСД бесплатным

Петербургские водители предлагают сделать проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) безвозмездным, последовав таким образом примеру Москвы: соответствующая петиция появилась на портале Change.org.

По мнению автора предложения, городу на Неве стоит принять во внимание столичный опыт и "сделать всё для людей". Отметим, что с будущего января для москвичей сделают бесплатным проезд по МСД. Плата будет взыматься только с "транзитников". 

Высокая стоимость проезда по ЗСД вынуждает многих петербургских водителей проводить время в городских пробках, полагает автор петиции. Открытие платной магистрали позволило бы этого если не избежать всецело, то хотя бы разгрузить дороги.

Напомним также, ранее петербуржец запустил петицию с предложением переименовать Финский залив.


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