Петербуржцы запустили петицию с предложением сделать проезд по ЗСД бесплатным

Петербургские водители предлагают сделать проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) безвозмездным, последовав таким образом примеру Москвы: соответствующая петиция появилась на портале Change.org.

По мнению автора предложения, городу на Неве стоит принять во внимание столичный опыт и "сделать всё для людей". Отметим, что с будущего января для москвичей сделают бесплатным проезд по МСД. Плата будет взыматься только с "транзитников".

Высокая стоимость проезда по ЗСД вынуждает многих петербургских водителей проводить время в городских пробках, полагает автор петиции. Открытие платной магистрали позволило бы этого если не избежать всецело, то хотя бы разгрузить дороги.

Напомним также, ранее петербуржец запустил петицию с предложением переименовать Финский залив.