Франция заморозила ещё 1,2 млрд евро российских активов

Власти Франции приняли решение заморозить ещё 1,2 млрд евро активов, принадлежащих России, - без учёта активов Центробанка, уведомил местное издание Tribune руководитель Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при минфине и экономики республики Гийом Валетт-Валла.

Ранее в марте после начала военной спецоперации на Украине Франция закрыла доступ к активам Банка России на общую сумму в 22 млрд евро.

Не так давно еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выражал обеспокоенность, что не все государства Евросоюза прилагают должные усилия для заморозки попавших под ограничительные меры активов.

Россия, реагируя на данные меры, заявляла о готовности судиться за свои активы.